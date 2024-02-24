Trafikte bunu yapmanın bede çok ağır olacak: Sürücü ceza karşısında donakaldı!

Trafikte önündeki aracın sağından geçen 27 yaşındaki sürücü Onur Çelebi, fahri trafik müfettişi tarafından bin 506 TL’lik cezanın yazılmasıyla şoke oldu. Cezayı haksız bulan Çelebi, olayı yargıya taşıyarak cezaya itiraz etti.

ÜÇ ŞERİTLİ YOLDA SAĞDAN GEÇTİ

Samsun’un Atakum ilçesinden Canik ilçesine giderken sol şeritte önündeki aracın yavaş gittiğini ve kendisine yol vermediğini düşünen sürücü Onur Çelebi, aracın sağından geçti. Bu durumu fark eden bir fahri trafik müfettişi, Çelebi’ye ‘aracın sağından geçtiği’ gerekçesiyle ceza yazdı.

Sürücünün adresine gönderilen bin 506 TL’lik ceza, adeta bir şok yaşattı. Bunun üzerine sürücü cezaya itiraz etmeye karar verdi.

‘TRAJİKOMİK OLAY’

Önünde, sol şeritte yavaş şekilde giden otomobilin bulunduğunu, kendisinin ise hız limitine uygun şekilde yol aldığını ifade eden Çelebi, "Trajikomik bir olay. Son birkaç ay içinde fahri trafik müfettişi bana iki kere ceza yazmış. Sağdan geçme cezasına itiraz ettim. Bu cezaların birçoğu hakimliklerce iptal ediliyor” ifadelerini kullandı.

Sürücü, cezanın yoruma açık bir ceza olduğunu araştırmaları sonucu öğrendiğini ve itiraz etmeye karar verdiğini söyledi. Sürücü ayrıca ‘aracın sağından geçmek suretiyle ceza’nın ne demek olduğunu çözemediğini ifade ederek, “Sol şeritte giden bir araç hız sınırının çok altında gidiyorsa, ben ise sağından hız limitine uyarak geçiyorsam bana nasıl ceza yazılır? Fahri trafik müfettişinin herhangi bir kanıtı var mı? Tamamıyla keyfi ceza olduğu kanaatindeyim” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber