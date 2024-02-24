Emekliye seyyanen zam ortaya çıktı... Rakam büyük tepki çekti!

İktidar, beklenen ikramiye artışını gerçekleştirmeyerek emekliler arasında hayal kırıklığına neden oldu. Ancak seçim öncesi emekliler için seyyanen bir artışın hazırlıkları yapılıyor. Bu artışın, tüm emeklilere, aldıkları maaş miktarı fark etmeksizin aynı oranda yapılması bekleniyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un emeklilere ne kadar artış yapılacağını açıkladı.

EMEKLİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

İktidar, en düşük memur maaşına seyyanen 8 bin 77 lira zam yapmıştı ancak benzer bir artışın emekli aylıklarına da yapılacağı söylenmişti. Ancak, Temmuz ayındaki yüzde 25'lik emekli zammı sadece kök maaşlara yansıtılmıştı. Bu durum, 16 milyonun üzerindeki emekliyi, taban aylık seviyesindeki 10 bin TL ve civarında maaşlarla sınırlı bıraktı. Ayrıca, bayram ikramiyelerindeki artışın sınırlı tutulması da emeklilerde hayal kırıklığı yarattı.

HERKESİN MAAŞINA YANSITILACAK

Geçtiğimiz yılın mart ayında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlatan Erdursun, benzer bir zam beklentisinin bu yıl da olduğunu belirtti. Erdursun'a göre, seyyanen zam miktarı en fazla 4 bin TL civarında olabilir. Erdursun'un ifadelerine göre, bu artış emekliler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanacak ve herkesin maaşına aynı şekilde yansıtılacak.

SEYYANEN ZAM BELLİ OLDU

Erdursun, "Benim beklentim, mart ayının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm emekliler için geçerli olacak bir seyyanen zam açıklaması yapacağı yönünde. Ancak bu artış konuşulduğu gibi 12 bin TL ya da 10 bin TL falan olmayacaktır. 4 bin TL'ye kadar bir artış düşünüyorum” dedi.



"ERDOĞAN’IN AÇIKLAYACAĞI RAKAM”

Bu eklenecek miktar da emekliler arasında ayrım yapılmaksızın, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarında aynı şekilde yansıtılır. 10 bin lira maaş alan 14 bin olur, 15 bin alan 19'a çıkar. En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 14 bin liraya yükseltilmesi halinde de iktidar, bunun etkisini seçimlerde görür ve emekliden olumlu bir geri dönüş alır" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Kamu Son Haber