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'Arka Sokaklar' setinde flaş gelişme

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'Arka Sokaklar' dizisinin çekimi sırasında kostüm ve silahların olduğu kamyon kayboldu.

'Arka Sokaklar' setinde flaş gelişme mask
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Tüm bölümleri heyecanla izlenen 665 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar setinde şaşırtan bir olay yaşandı.

D Media imzalı 'Arka Sokaklar' setinde ikinci ekibin kostüm kamyonu ortadan kayboldu. Aynı zamanda kamyonun da sahibi olan sürücü çekime gelmedi.

TUTANAK TUTUTLDU

Dizinin çekiminde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yelekler de kamyonla beraber gidince oyuncular sete çıkamadı.

Çekimler için gereken kostüm ve aksesuarlar tekrardan tedarik edilip set ertelenirken, söz konusu olay hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: MYNET

# arka sokaklar, dizi, kamyon, set

24 Şub 2024 - 22:09 - Magazin

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