24 Şub 2024 - 22:05- Gündem G:

Feci kaza! Alanya'da motosikletin çarptığı yaya öldü

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Alanya'da bir motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya yaşamını yitirdi.

Feci kaza! Alanya'da motosikletin çarptığı yaya öldü mask
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Alanya'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.T. (20) idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a (61) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ali Akıllı, gazetecilere yaptığı açıklamada, refüjdeki demirlerin vatandaşlar tarafından açılmasından dolayı söz konusu yerde kazaların arttığını savundu.

Yaklaşık 400 metre ilerideki alt geçidin birçok kişi tarafından kullanılmadığını öne süren Akıllı, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

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24 Şub 2024 - 22:05 AA Antalya- Gündem

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