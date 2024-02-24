24 Şub 2024 - 21:51- Gündem G:

Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya hesabından Berat Kandili ile ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınlayarak Berat Gecesi'ni tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

# Erdoğan, kandil, mesaj, Sosyal, sağlık

24 Şub 2024 - 21:51 - Gündem

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