- Ekonomi

Borsa uzmanlarından yatırımcılara çok kazandıran 10 hisse tavsiyesi

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Uzmanlar tarafından Borsa İstanbul’da yatırımcısının parasını katlaması beklenen 10 hisse belli oldu.

Borsa uzmanlarından yatırımcılara çok kazandıran 10 hisse tavsiyesi mask
Borsa uzmanlarından yatırımcılara çok kazandıran 10 hisse tavsiyesi
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Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.374,20 puan seviyesinden tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Ayrıca BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.416,70 puana taşıdı.

Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıranlar yüzde 2,81 ile iletişim, yüzde 0,67 ile holding ve yüzde 0,16 bankacılık endeksi olurken en çok değer kaybeden ise yüzde 1,88 ile metal ana sanayi oldu.

O HİSSELER PARANIZI KATLAYACAK

Borsa İstanbul’da rekor yükselişlerin devam edeceğini öngören uzmanlar, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, Borsa İstanbul’da yatırımcısına en çok kazandıracak 10 hisseyi açıklayarak, "AL" tavsiyesinde bulundu. Uzmanlar tarafından "AL" tavsiyesi verilen getiri potansiyeli en çok olan 10 hisse şu şekilde;

Borsa uzmanlarından yatırımcılara çok kazandıran 10 hisse tavsiyesi

Kaynak: Kamu Son Haber

# yüzde, Son, devam, Yüksek, en yüksek, İstanbul

24 Şub 2024 - 20:47 - Ekonomi

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