Borsa uzmanlarından yatırımcılara çok kazandıran 10 hisse tavsiyesi

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.374,20 puan seviyesinden tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Ayrıca BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.416,70 puana taşıdı.

Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıranlar yüzde 2,81 ile iletişim, yüzde 0,67 ile holding ve yüzde 0,16 bankacılık endeksi olurken en çok değer kaybeden ise yüzde 1,88 ile metal ana sanayi oldu.

O HİSSELER PARANIZI KATLAYACAK

Borsa İstanbul’da rekor yükselişlerin devam edeceğini öngören uzmanlar, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, Borsa İstanbul’da yatırımcısına en çok kazandıracak 10 hisseyi açıklayarak, "AL" tavsiyesinde bulundu. Uzmanlar tarafından "AL" tavsiyesi verilen getiri potansiyeli en çok olan 10 hisse şu şekilde;

Kaynak: Kamu Son Haber