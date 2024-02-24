Ümran Seyhan ile Kenan Tosun birlikte görüntülendi

İlişkileri magazin dünyasında bomba etkisi yaratan ikili, bu kez objektiflerden kaçmadı, el ele yürüyüşlerine devam etti.

Kenan Tosun, birliktelikleri ortaya çıktıktan sonra eşi Serpil Tosun’dan boşanmış ve Ümran Seyhan’ın Nişantaşı’ndaki evine taşınmıştı.

Kaynak: HÜRRİYET