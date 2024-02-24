24 Şub 2024 - 21:45- Magazin G:

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun birlikte görüntülendi

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Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun el ele görüntülendi.

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun birlikte görüntülendi mask
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İlişkileri magazin dünyasında bomba etkisi yaratan ikili, bu kez objektiflerden kaçmadı, el ele yürüyüşlerine devam etti.

Kenan Tosun, birliktelikleri ortaya çıktıktan sonra eşi Serpil Tosun’dan boşanmış ve Ümran Seyhan’ın Nişantaşı’ndaki evine taşınmıştı.  

Kaynak: HÜRRİYET

# aşk, Kenan Tosun, Ümran Seyhan

24 Şub 2024 - 21:45 - Magazin

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