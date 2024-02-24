Korkunç kaza! Antalya'da ambulans ile motosikletli kurye çarpıştı

Serik'te ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.C. idaresindeki 07 AGR 136 plakalı ambulans ile Mahmut Özdemir (38) idaresindeki 07 ALV 272 plakalı motosiklet, Belek Mahallesi Serik-Belek turizm yolunda çarpıştı.
Kazada, kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Belek'te bir hastaya müdahaleye gittiği anlaşılan ambulans şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Özdemir'in cenazesi incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.