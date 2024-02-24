24 Şub 2024 - 20:25- Gündem G:

Korkunç kaza! Antalya'da ambulans ile motosikletli kurye çarpıştı

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Serik'te ambulansla çarpışan motosikletli kurye Mahmut Özdemir (38), hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Antalya'da ambulans ile motosikletli kurye çarpıştı
Korkunç kaza! Antalya'da ambulans ile motosikletli kurye çarpıştı
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Serik'te ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.C. idaresindeki 07 AGR 136 plakalı ambulans ile Mahmut Özdemir (38) idaresindeki 07 ALV 272 plakalı motosiklet, Belek Mahallesi Serik-Belek turizm yolunda çarpıştı.

Kazada, kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Belek'te bir hastaya müdahaleye gittiği anlaşılan ambulans şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Özdemir'in cenazesi incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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24 Şub 2024 - 20:25 AA Antalya- Gündem

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