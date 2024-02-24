24 Şub 2024 - 18:01- Gündem G:

Yolun karşısına geçerken üzerine kamyon devrildi

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Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kontrolden çıkan kamyon devrildi. Ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken üzerine kamyon devrildi mask
Yolun karşısına geçerken üzerine kamyon devrildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, yolun karşısına geçerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Nazif Kart (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Köşk ilçe merkezindeki kavşakta meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Mahir B.'nin kullandığı 09 AHF 984 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Nafiz Kart'ın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Kart, güçlükle çıkartılıp, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kart, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü Mahir B., gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 18:01 - Gündem

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