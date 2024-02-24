24 Şub 2024 - 17:25- Gündem G:

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa'da kuaför kadın misafir olarak gittiği evde yangın çıkmasının ardından hayatını kaybetti.

Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü mask
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü
Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa'da, kuaför Güldeniz Aşçı, misafir olarak gittiği 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında, dumandan etkilenip hayatını kaybetti. Aşçı'nın yangında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü. Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arkadaki odada cansız bedenini buldu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın çıkan evin mülk sahibi Cavit Sığlam, "Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. 'Ben kahvaltı yapacağım' deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

# Manisa, ev, Yangın, Soruşturma, Polis, sağlık, Saat, ilgili, İzmir, Atatürk

24 Şub 2024 - 17:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalyalı fenomen ölümden döndü mask
Antalyalı fenomen ölümden döndü
Antalya ve Alanyalı kiracılar: Belgeyi istemeyi unutmayın mask
Antalya ve Alanyalı kiracılar: Belgeyi istemeyi unutmayın
Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu mask
Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu
Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı mask
Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı
Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı mask
Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı
Ailesine yardım ediyordu! Kamyonet kasası ile duvar arasında kalan çocuk can verdi mask
Ailesine yardım ediyordu! Kamyonet kasası ile duvar arasında kalan çocuk can verdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber