Karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bulvarda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Asım Onaran (81), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Eskişehir yönünde giden Doğan K. (70) yönetimindeki 26 KR 027 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için bulvarda yürüdüğü değerlendirilen Asım Onaran'a çarptı. Onaran, çarpmanın etkisiyle savrulup düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onaran'ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Otomobilin sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asım Onaran'ın cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın yaya üst geçidinin yakınında meydana geldiği görüldü. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA