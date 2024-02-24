24 Şub 2024 - 17:21- Gündem G:

Karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

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Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 81 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı mask
Karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bulvarda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Asım Onaran (81), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Eskişehir yönünde giden Doğan K. (70) yönetimindeki 26 KR 027 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için bulvarda yürüdüğü değerlendirilen Asım Onaran'a çarptı. Onaran, çarpmanın etkisiyle savrulup düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onaran'ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Otomobilin sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asım Onaran'ın cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın yaya üst geçidinin yakınında meydana geldiği görüldü. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 17:21 - Gündem

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