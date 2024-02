Özçelik’ten Manifesto

CHP Alanya İlçe Teşkilatı Seçim Ofisi Keykubat Caddesi Çimen Otel’de açıldı. CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Sururi Çorabatır, CHP PM Üyeleri Şengül Yeşildal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı katıldılar. Saat 16.00’da başlayan programın ilk konuşmasını CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir yaptı. Kandemir, gecikmeli başlayan program nedeniyle katılımcılardan helallik istedi. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, konuşmasında heyet olarak Alanya programına niçin geç geldiklerini anlattı. Kamacı “Serik’te halk bizi bırakmadı. Bu nedenle çıkamadık, geç kaldık. Ama gördüğümüz ilgi ve sevgi bize gösterdi ki büyük bir coşku ile kazanıyoruz.” dedi. CHP Milletvekili Aliye Coşar yaptığı konuşmasında Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP’nin Antalya’da daha da güçlendiğini kaydetti.

ÖZÇELİK BESMELE İLE BAŞLADI

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, konuşmasını yapmak üzere davet edildiği kürsüye alkış ve ıslıklarla geldi. Sloganlar ile kendisine seslenen vatandaşları selamlayan Özçelik, Berat Kandiline dikkat çekerek sözlerine besmele ile başladı. Özçelik, “Malum, Berat, günahlardan arınma günü. Af için, helal rızık için ve kötülüklerden kurtulmak için dua edildiği gün. Bu kutsal günde seçim bürosu açıyor olmamız da takdiri ilahi olsa gerek. Allah'tan dileğim; başkanlık yapacağım dönemde beni ve ekibimi tüm günahlardan, yanlış yollardan, haksız kazanç ve menfaatten uzak tutmasıdır.” dedi. Özçelik katılımcıları selamlamasının ardından “Alanya Olması gererken yerde değil” dedi. “Sizlerin rüyası benim de rüyam, sizlerin hayali benim de hayalim, sizlerin burukluğu, düş kırıklığı benim için de hüzün kaynağı. Alanya olması gereken yerde değil, olabileceği yerden hayli uzak çünkü potansiyelini kullanamıyor. Alanya Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına hazır değil.” dedi.



“ALANYA’DA GÖZ BOYAMA ÇOK”



Alanya’da yönetilememe sorunu olduğunu kaydeden Özçelik; “Zengin kaynaklarımız var, makina-teknoloji var, gelirlerimiz de var ama bereketi yok. Çünkü şeffaflık, hesap verebilirlik yok. Bütüncül planlama yok, işbirliği yok, ekip çalışması yok, halkın katılımı yok, kısacası ortak akıl yok. Ama israf çok, verimsizlik çok, ben yaptım oldu çok, göz boyama projeleri, politik yatırımlar çok…” dedi.



“SEÇİMDEN SONRASINI DÜŞÜNÜYORUZ”



Konuşmasında, seçime değil, seçim sonrasına hazırlandıklarını kaydeden Özçelik, “Çünkü bizler ekip olarak mutlu, sağlıklı, üretken bir Alanya hedefliyoruz. Kırsal ve kentsel nüfusun birbirine destek verdiği, toplumsal entegrasyonunu tamamladığı bir Alanya hayal ediyoruz. Tarım, turizm ve bunları tamamlayan sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek katma değer üreten bir Alanya düşlüyoruz. Alanya sevdamız Kaf Dağının arkasında kalmasın diyoruz; Ergenekon Dağını eriten soyun evlatları olarak hayallerimize kavuşmak için Alanya'nın sorunlarını teker teker çözeceğiz.” dedi.

MANİFESTO AÇIKLADI



CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik sözlerine “İnançlıyız. İnanıyoruz. Ekibimize güveniyoruz. Mucize peşinde değiliz. Planlayacağız, organize olacağız, birlikte hareket edeceğiz. İşbirliği ve katılım sağlayacağız. Ortak akıl oluşturacağız. Yönetimimiz şeffaf olacak, hesap verebilir olacak, Denetleyen ve denetlenen olacağız. İlk adım olarak yol arkadaşlarım ile sizlere verdiğimiz sözlerimizi seçim manifestosu haline getirdik. Doğru, dürüst, şeffaf yönetilen bir Alanya için hepimiz birbirimize söz verdik. Altına imzalarımızı attık… Çünkü söz uçar, yazı kalır.” dedi. Özçelik, ilçe Başkanı Bülent Kandemir ve tüm meclis üyelerinin de imzaladığı Seçim Manifestosunu çerçeveli olarak sahneden gösterdi. Özçelik’in açıkladığı manifesto da şu sözler yer aldı: “Huzurlu yaşamak, dürüst yönetmek, çocuklarımıza daha güzel bir Alanya bırakmak için yola çıktık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, planlı, kurallı, kimlikli bir Alanya için durmaksızın çalışacağız. Her alanda parlayacak, her kesimden her bir insanımızın daha mutlu, daha huzurlu olduğu, marka değeriyle dengeli olarak kalkınan bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz. "Birleş Alanya" çağrısıyla yola çıkıyoruz, çünkü biliyoruz ki bir araya geldiğimizde, Alanya için hayallerimizi gerçekleştirmek daha da kolay olacak. Hoşgörü ve saygıyla, hakça paylaşıp hesap veren bir anlayışla, sosyal belediyeciliği her mahallemize yayacağız. Her bir vatandaşımız, “Bu şehrin yönetiminde ben de söz sahibi oldum.” diyebilecek. Turizmi ve tarımıyla güçlenen, üreten, istihdam yaratan, teknolojiyi tüm alanlarda kullanan, kısacası potansiyelini kullanan bir Alanya’yı hep birlikte oluşturacağız. Emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, öğrencisi, kadını, genci, engellisi, velhasıl tüm yurttaşlarımızın, hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşadığı, birbirine destek olan, dayanışmayı ön planda tutan bir kent olacağız. Tüm bu ilkelerimizi tavizsiz uygulayacağımıza dair, kentimize, kendimize ve çocuklarımıza karşı bozulmaz sözümüzdür.”



“BİRLEŞ ALANYA”



CHP Alanya Belediye Bakan Adayı Özçelik sözlerini şöyle tamamladı:

“Akıl yolu-bilim ışığı yönümüzü gösterecek, mağdur ve acizin yandaşı olacağız, azı çoğaltan, noksanı tamamlayan olacağız. Yani sosyal belediyecilik yapacağız. Tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe üreten olacağız. İstihdama yönelik projeler uygulayacağız. Çalışmak, yatırım yapmak, üretmek, katma değer yaratmak ve refahı artırmak temel prensibimiz olacak. Kalkınmanın nimetlerinin adil paylaşımını hedefleyeceğiz. Ekonomik sürdürülebilirliği esas alacağız. Çevresel değerlerimizi, su kaynaklarımızı koruyacağız, denizlerimizi, havamızı, topraklarımızı kirletmeyeceğiz, Ormanlarımızı, yaylalarımızı, kültürel mirasımızı koruyacağız, Geliştireceğiz, Gelecek nesilleri bu nimetlerden mahrum bırakmayacağız. Her alanda sürdürülebilirliği esas alacağız. Değişim ve dönüşüm için yola çıktık, Katkı ve katılımlarınızla başaracağız. Vatandaş katılımının, sosyal belediyeciliğin, halkçı ve hakça yönetimin mucizesine inanıyorum. Birlikte-elele-kol kola, Alanya’sına sahip çıkan Alanyalı hemşehrilerimin desteği ile başaramayacağımız proje, aşamayacağımız engel yoktur. Gururumuz ve gurur kaynağımız Alanya, Tüm dualarımız ve çabalarımız senin için. Çünkü sen her şeyin en güzeline layıksın. Var mısınız dostlar? Birlikte-elele-kolkola. Haydi birleş Alanya.”