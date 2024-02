CHP Alanya Seçim Koordinasyon Merkezi’ne coşkulu açılış

31 Mart yerel seçimleri öncesi Alanya halkının görüş, öneri ve taleplerini iletebileceği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Çimen Otel olarak belirlenen CHP Seçim Koordinasyon Merkezi bugün saat 14:30'da düzenlen açılış töreniyle hizmete girdi. Açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında konuşan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

‘ALANYA İYİ YÖNETİLMİYOR’

Cumhuriyetimizle yaşıt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alanya Belediye Başkan adayı olarak huzurunuzdayım. Bu görevin gururunu, heyecanını ve sorumluluğunu yaşıyorum. Sizlerin rüyası benim de rüyam, sizlerin hayali benim de hayalim. Sizlerin burukluğu, düş kırıklığı benim için de hüzün kaynağı. Alanya olması gereken yerde değil, olabileceği yerden hayli uzak. Çünkü potansiyelini kullanamıyor. 370.000 nüfusa sahip Alanya, yazın bir o kadar da turiste ev sahipliği yapıyor. Ve Alanya, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına hazır değil. Sorun ne? Cevap basit: İyi yönetilmiyoruz. Yöneticilerimiz var, zengin kaynaklarımız var, makine teknoloji var, gelirlerimiz de var ama bereket yok, çünkü şeffaflık, hesap verilebilirlik yok, bütüncül planlama yok, işbirliği yok, ekip çalışması yok, halkın katılımı yok, kısaca ortak akıl yok, ama israf çok, verimsizlik çok, "ben yaptım oldu" çok, göz boyama projeleri, politik yatırımlar çok.

‘ALANYA'NIN SORUNLARINI TEKER TEKER ÇÖZECEĞİZ’

Ben, Osman Tarık Özçelik, sizlerden biriyim. Alanya'da doğdum, okudum, evlendim, torun sahibi oldum. Kısacası, Alanya'nın çocuğu, Alanya sevdalısıyım. Neden aday oldum? Başkanlık için mi? Asla. Başkanlığa talip oldum çünkü Alanya'ya, Alanyalı'ya ve gelecek nesillere hizmet için gerekli ilk adım göreve talip olmaktı. Ekip arkadaşlarımızla gece gündüz projeler üzerinde çalışırken ve sizlerin desteğine talip olurken inanın seçime değil, seçim sonrasına hazırlanıyoruz. Çünkü bizler ekip olarak mutlu, sağlıklı, üretken insanların yaşadığı bir Alanya hedefliyoruz. Kırsal ve kentsel nüfusun birbirine destek verdiği, toplumsal entegrasyonunu tamamladığı bir Alanya hayal ediyoruz. Tarım, turizm ve bunları tamamlayan sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek katma değer üreten bir Alanya düşlüyoruz. Yaşam kalitesi artmış, çevresel değerlerini koruyan, daha yeşil ve mavi Alanya, kent mimarisi ve peyzaj planlaması ile örnek Alanya, kültürel değerlerine sahip çıkmış, sanatı ve sanatçıyı yücelten bir Alanya, köylüsü kentlisi, yaşlısı genci, çocuğu ve yetişkinleri ile büyük bir aile olan Alanya, ulaşım sorununa çağdaş çözümler getirmiş, dinamik ve ulaşılabilir bir Alanya, atık, arıtma, aydınlatma alanlarında sürdürülebilirlik hedefi olan bir Alanya, huzurlu, sakin, keyifli, güzel, estetik bir Alanya, kısacası gurur duyacağımız ve zaten gururumuz olan Alanya için hazırlık yapıyoruz. Alanya sevdamız kaf dağının arkasında kalmasın diyoruz; Ergenekon Dağı'nı eriten soyun evlatları olarak hayallerimize kavuşmak için Alanya'nın sorunlarını teker teker çözeceğiz. İnançlıyız, inanıyoruz. Ekibimize güveniyoruz. Mucize peşinde değiliz. Planlayacağız, organize olacağız, birlikte hareket edeceğiz, işbirliği ve katılım sağlayacağız. Ortak akıl oluşturacağız. Yönetimimiz şeffaf olacak, hesap verebilir olacak, denetleyen ve denetlenen olacağız.

‘HAYDİ BİRLEŞ ALANYA’

Sevgili hemşehrilerim, ilk adım olarak yol arkadaşlarım ile sizlere verdiğimiz sözleri seçim manifestosu haline getirdik. Doğru, dürüst, şeffaf yönetilen bir Alanya için hepimiz birbirimize söz verdik, altına imzalarımızı attık. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Akıl yolu, bilim ışığı yönümüzü gösterecek, mağdur ve acizin yanında olacağız, azı çoğaltan, noksanı tamamlayan olacağız, yani sosyal belediyecilik yapacağız. Tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe üreten olacağız. İstihdama yönelik projeler uygulayacağız. Çalışmak, yatırım yapmak, üretmek, katma değer yaratmak ve refahı arttırmak temel prensibimiz olacak. Kalkınmanın nimetlerinin adil paylaşımını hedefleyeceğiz. Ekonomik sürdürülebilirliği esas alacağız. Çevresel değerlerimizi, su kaynaklarımızı koruyacağız, denizlerimizi, havamızı, topraklarımızı kirletmeyeceğiz. Ormanlarımızı, yaylalarımızı, kültürel mirasımızı koruyacağız, geliştireceğiz, gelecek nesilleri bu nimetlerden mahrum bırakmayacağız.

Her alanda sürdürülebilirliği esas alacağız. Değişim ve dönüşüm için yola çıktık. Her alanda sürdürülebilirliği esas alacağız. Değişim ve dönüşüm için yola çıktık, katkı ve katılımlarınızla başaracağız. Vatandaş katılımının, sosyal belediyeciliğin, halkçı ve hakça yönetimin mucizesine inanıyorum. Birlikte elele kol kola, Alanyasına sahip çıkan Alanyalı hemşehrilerimin desteği ile başaramayacağımız proje, aşamayacağımız engel yoktur. Bugün Berat Kandili. Bu vesile ile tüm Müslüman hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni kutluyor, dualarının kabul olmasını diliyorum. Malum, Berat, günahlardan arınma günü. Af için, helal rızık için ve kötülüklerden kurtulmak için dua edildiği gün. Bu kutsal günde seçim bürosu açıyor olmamız da takdiri ilahi olsa gerek. Allah'tan dileğim; başkanlık yapacağım dönemde beni ve ekibimi tüm günahlardan, yanlış yollardan, haksız kazanç ve menfaatten uzak tutmasıdır. Gururumuz ve gurur kaynağımız Alanya, Tüm dualarımız ve çabalarımız senin için. Çünkü sen her şeyin en güzeline layıksın. Var mısınız dostlar? Birlikte elele kolkola. Haydi birleş Alanya. (Şerife ÇOBAN)