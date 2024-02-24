24 Şub 2024 - 17:01- Spor G:

Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanı için hazır

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda yarın oynayacağı müsabakaya hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanı için hazır mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, maç için son antrenmanını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas organizasyonlarının ardından top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

# Corendon Alanyaspor, hazırlık, Trendyol Süper Lig, VavaCars Fatih Karagümrük, Alanyaspor, fatih, Son

24 Şub 2024 - 17:01 AA Antalya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Özçelik'in seçim ofisi bugün açılıyor mask
Özçelik'in seçim ofisi bugün açılıyor
Özel atlet Aysel Önder Dünya rekoru kırdı mask
Özel atlet Aysel Önder Dünya rekoru kırdı
Mete Gazoz Antalya'da büyük hedefini açıkladı mask
Mete Gazoz Antalya'da büyük hedefini açıkladı
Alanyasporlu Doruk Erolçevik Avrupa üçüncüsü oldu mask
Alanyasporlu Doruk Erolçevik Avrupa üçüncüsü oldu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu mask
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Şimşek çok hırslı mask
Şimşek çok hırslı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber