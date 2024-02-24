Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, maç için son antrenmanını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas organizasyonlarının ardından top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA