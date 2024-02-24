Ünlü oyuncunun fabrikasında patlama meydana geldi

Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu. Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlama ve yangında herhangi bir fabrika çalışanı kimse etkilenmedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.