- Asayiş

Ünlü oyuncunun fabrikasında patlama meydana geldi

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Bolu'nun Gerede ilçesinde oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Ünlü oyuncunun fabrikasında patlama meydana geldi mask
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Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu. Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlama ve yangında herhangi bir fabrika çalışanı kimse etkilenmedi.

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 15:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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