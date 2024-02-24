Ünlü oyuncunun fabrikasında patlama meydana geldi

Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu. Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlama ve yangında herhangi bir fabrika çalışanı kimse etkilenmedi.

Kaynak: DHA