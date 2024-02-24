- Gündem

Antalya ve Alanya'da emeklileri korkutan gelişme: Maaşları kesilebilir

ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) usulsüz şekilde emekli maaşı alanlara karşı adeta savaş açtı. Tespit edilen kişilerin maaşları kesilecek ve ödenen meblağlar geri alınacak. Antalya ve Alanya'da da usulsüz bir şekilde maaş alanlara göz açtırılmayacak.

Antalya ve Alanya'da emeklileri korkutan gelişme: Maaşları kesilebilir mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Usulsüz bir şekilde emekli maaşı alanlar hakkında SGK denetimini sıklaştırdı. Yapılan incelemelerde pek çok kişinin haksız yere maaş aldığı ortaya çıktı. Kişilerin maaşları kesilerek ödenen meblağlar geri ödenmesi istendi. 

SGK, 17 milyon emeklisini titiz bir şekilde inceledi ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Haksız yere emekli olanlar ve sahte boşanma ile dul maaşı alanlar mercek altına alındı. Yapılan çalışmalarda en büyük usulsüzlüğün malulen emeklilikte yapıldığı belirlendi. Ayrıca sahte boşanmayla maaş alanlar hakkında epey şikayetler SGK'ya ulaştığı aktarıldı. Çalışmalarını titizlikle sürdüren SGK haksız maaş alanlara göz açtırmayarak ilgili kişilere ceza kesmeye başladı. Antalya ve Alanya'da dul maaşı alanlarla, malulen emekliler titiz bir şekilde incelenmeye başlandı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Antalya, Alanya, ilgili, Emekli

24 Şub 2024 - 15:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu mask
Metruk yapıda yeni doğmuş bebek bulundu
Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı mask
Eski sevgili dehşeti: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı
Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı mask
Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı
Ailesine yardım ediyordu! Kamyonet kasası ile duvar arasında kalan çocuk can verdi mask
Ailesine yardım ediyordu! Kamyonet kasası ile duvar arasında kalan çocuk can verdi
Bakan Koca açıkladı: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak mask
Bakan Koca açıkladı: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak
Twitch'e erişim engeli mask
Twitch'e erişim engeli
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber