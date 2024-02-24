Antalya ve Alanya'da emeklileri korkutan gelişme: Maaşları kesilebilir

Usulsüz bir şekilde emekli maaşı alanlar hakkında SGK denetimini sıklaştırdı. Yapılan incelemelerde pek çok kişinin haksız yere maaş aldığı ortaya çıktı. Kişilerin maaşları kesilerek ödenen meblağlar geri ödenmesi istendi.

SGK, 17 milyon emeklisini titiz bir şekilde inceledi ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Haksız yere emekli olanlar ve sahte boşanma ile dul maaşı alanlar mercek altına alındı. Yapılan çalışmalarda en büyük usulsüzlüğün malulen emeklilikte yapıldığı belirlendi. Ayrıca sahte boşanmayla maaş alanlar hakkında epey şikayetler SGK'ya ulaştığı aktarıldı. Çalışmalarını titizlikle sürdüren SGK haksız maaş alanlara göz açtırmayarak ilgili kişilere ceza kesmeye başladı. Antalya ve Alanya'da dul maaşı alanlarla, malulen emekliler titiz bir şekilde incelenmeye başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi