- Asayiş

Şok olay! Metruk binada yeni doğmuş bebek bulundu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.’nin (26) ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.

Şok olay! Metruk binada yeni doğmuş bebek bulundu mask
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Diyarbakır'da metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınan anne M.C., için ekipler sağlık görevlilerine haber verdi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen M.C.’nin yeni doğum yaptığı öğrenildi. Yeni doğan bebeğin de hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede olan ve tedavisi süren M.C.’nin alınan ifadesinde, bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 15:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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