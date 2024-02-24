Şok olay! Metruk binada yeni doğmuş bebek bulundu

Diyarbakır'da metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Gözaltına alınan anne M.C., için ekipler sağlık görevlilerine haber verdi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen M.C.’nin yeni doğum yaptığı öğrenildi. Yeni doğan bebeğin de hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede olan ve tedavisi süren M.C.’nin alınan ifadesinde, bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.