Cenk Eren'in acı günü: Tüm konserlerini iptal etti

Cenk Eren'in kanser tedavisi gören 34 yaşındaki yeğeni Ecem Ebru Alkış hayatını kaybetti. Acı haberi Eren ünlü şarkıcı Eren, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:

"Kocasının, dayısının koca yüreklisi, annesinin - babasının - kardeşinin kıymetlisi. En çalışkanı, hayatı çok seveni. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun"

Cenk Eren, acı haberi sonrasında konserlerin iptal olduğunu söyledi:

"Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım. Saygılarımla"

Kaynak: Haber Merkezi