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Cenk Eren'in acı günü: Tüm konserlerini iptal etti

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Ünlü şarkıcı Cenk Eren kanser tedavisi gören yeğeni Ecem Ebru Alkış vefat etti. Kötü haberi Eren sosyal medya hesabından duyurdu.

Cenk Eren'in acı günü: Tüm konserlerini iptal etti mask
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Cenk Eren'in kanser tedavisi gören 34 yaşındaki yeğeni Ecem Ebru Alkış hayatını kaybetti. Acı haberi Eren ünlü şarkıcı Eren,  sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:
"Kocasının, dayısının koca yüreklisi, annesinin - babasının - kardeşinin kıymetlisi. En çalışkanı, hayatı çok seveni. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun" 

Cenk Eren, acı haberi sonrasında  konserlerin iptal olduğunu söyledi:

"Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım. Saygılarımla"

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Koca

24 Şub 2024 - 15:19 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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