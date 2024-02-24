Antalya'da 13 gün önce öldürülmüştü; cansız bedeni avcı köpeği buldu

9 Şubat'ta Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Tuncay Okudan, kokoreç satışıyla uğraşan arkadaşı İsmail Oran ile minibüste satış yapmak için ortak oldu. İki gün sonra Okudan, babasına ait kamyonetle arkadaşı Oran ile buluştu. Bir süre Serik Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇALILARLA KAPATTI

Oran, yanında bulundurduğu tabanca ile Tuncay Okudan'ı başından vurarak öldürdü. Oran, arkadaşını öldürdükten sonra Aksu ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı yakınlarına götürerek attı. İsmail Oran, Okudan'ın cesedinin bulunmaması için üzerini çalılarla kapattı. Sonrasında olay yerinden ayrılan Oran, arkadaşı Okudan'ın babasına ait kamyoneti Serik Caddesi üzerine kilitli şekilde bırakıp kaçtı.

İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Ekipler, yaptıkları çalışmalarının ardından cinayeti İsmail Oran'ın işlediği şüphesiyle gözaltına aldı. Cinayet aleti tabanca ise Murtuna Mahallesi'nde bulunan bir depoya yakın noktada ekipler tarafından bulundu. İsmail Oran'ın ifadesinde Okudan'ın intihar ettiğini ve kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oran, 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ AVCI KÖPEĞİ BULDU

Bu sırada ailesi de uzun süre haber alamadıkları Okudan'ın cesedini ilçenin farklı noktalarında arayıp herhangi bir sonuca ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde ördek avlamak için köpeğiyle beraber Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin çay kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti. Kaya, köpeğinin kokladığı şeyin bir insana ait ceset olduğunu görünce durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bütünlüğü bozulan ve çürüyen ceset üzerinde yapılan kontrollerde cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Okudan'ın yakınları ile eşi Ayşenur Okudan uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA