Eşini ve kızlarını öldürdü; savunmasında "Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü" dedi

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan sitede dün meydana gelen olayda iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney (30), Miney Güney (31)’i daha sonra da dini nikahlı karısı Yasemin Ünlü’yü tabancayla öldürdü.

Olayın ardından peşine düşen polis ekipleri Güney'i bir kickboks salonunda yakaladı. Polis şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildiği öğrenildi.

PSİKOLOJİK DURUMU BOZUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli psikolojik durumunun oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde önce tartıştığı büyük kızını öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin daha sonra diğer kızı ve imam nikahlı karısını vurduğunu söylediği öğrenildi.

KENDİSİNİ DİNLEMEDİKLERİ İÇİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Poliste verdiği ifadesinde imam nikahlı eşi ile kızlarının kendisini dinlemediğini söylediklerini yapmadığını söyleyen şüphelinin bu nedenle aralarında sık sık tartışma yaşandığını belirttiği kaydedildi. Olay günü bir anda kendisini kaybettiğini söyleyen Suat Güney ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Suat Güney ile F.D. adliyeye sevk edildi. Suat Güney adliyeye götürülürken “Neden öldürdünüz" sorusuna “Ben öldürmedim. Kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" yatını verdi.

Kaynak: DHA