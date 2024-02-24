- Asayiş

Gözde tatil beldesinde kaçak göçmenler yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk toplam 71 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

Gözde tatil beldesinde kaçak göçmenler yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat'ta 05.00, 07.30 ve 17.00 saatlerinde, Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Ekipler, yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan ve 13 çocuğun da aralarında olduğu toplam 71 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 5 organizatör şüphelisi de yakalanıp gözaltına alındı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Kaynak: DHA

# ilgili

24 Şub 2024 - 14:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı
AVM'de facianın eşiğinden dönüldü mask
AVM'de facianın eşiğinden dönüldü
'Dur' ihtarına uymadılar; bekçiye saldırdılar mask
'Dur' ihtarına uymadılar; bekçiye saldırdılar
Aracını tamir etmek isterken hayatını kaybetti mask
Aracını tamir etmek isterken hayatını kaybetti
Okul çevrelerinde sıkı denetim mask
Okul çevrelerinde sıkı denetim
Eski eşini TikTok'ta yayın açtığını gören adam cinnet geçirdi; keserle saldırdı mask
Eski eşini TikTok'ta yayın açtığını gören adam cinnet geçirdi; keserle saldırdı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber