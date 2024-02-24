Gözde tatil beldesinde kaçak göçmenler yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat'ta 05.00, 07.30 ve 17.00 saatlerinde, Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Ekipler, yurt dışına lastik botlarla çıkmaya çalışan ve 13 çocuğun da aralarında olduğu toplam 71 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 5 organizatör şüphelisi de yakalanıp gözaltına alındı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA