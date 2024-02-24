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Alanyalı mimar Avrupa’nın en iyileri arasına girdi

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Dünya çapında birçok uluslararası ödülün sahibi olan Mısırlıoğlu Mimarlık sahibi İç Mimar Cüneyt Darı, İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen Uluslararası Emlak Ödülleri’nde hayata geçirdiği projeleriyle ‘Mimarlık’ dalında ödül aldı

Alanyalı mimar Avrupa’nın en iyileri arasına girdi
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ULUSLARARASI Emlak Ödülleri, İngiltere’nin Londra şehrinde 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Dünyanın en iyi mimarlarının katıldığı organizasyonunda Mısırlıoğlu Mimarlık sahibi Alanyalı İç Mimar Cüneyt Darı, ‘Mimarlık’ dalında ödüle layık görüldü. Dünya çapında birçok uluslararası ödülün sahibi olan Cüneyt Darı, hayata geçirdiği projelerle Avrupa kategorisinde ilk 50 içine girerek başarı grafiğini yukarıya taşımayı sürdürdü. Dünya sıralamasında birçok rakibini geride bırakarak ilk 100 kişi içinde kalmayı başaran Darı yaptığı açıklamada, “Bu muhteşem organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmak, ülkemi temsil etmek bana gurur verdi. Değerli mimarların projelerinin yarıştığı organizasyonda hazırladığımız projelerle birçok mimarların projelerini geride bıraktık.
Bugüne kadar birçok projeye hayat verdik. Bu tasarım yolunda daha iyi projelere imza atmak için, en iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
İngiltere’deki bu zorlu ve mücadeleci organizasyonda projelerimizle öne çıkarmayı başardık. Her bir projemi oya gibi işliyor, özen gösteriyorum. Projelere ruhunuzu vermek önemli bir yol. Emeğimizin karşılığını aldık. (Fatma VURAL)

Alanyalı mimar Avrupa’nın en iyileri arasına girdi

Alanyalı mimar Avrupa’nın en iyileri arasına girdi

Kaynak: Haber Merkezi

# 2024, kişi

24 Şub 2024 - 14:18 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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