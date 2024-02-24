Alanya'da şaşırtan olay! Otomobilini binaya astı

Video için play'e tıklayın

Alanya'da ilginç bir olay yaşandı. Görenler adeta gördüklerine inanamadı. Sürücü arabasını binaya astı. işte ayrıntılar...

İddiaya göre sürücü kazaya karıştığı otomobiline tüm faturayı kesmeye karar veriyor. Kimsenin aklına gelmeyen o ceza yönetimini gerçekleştiriyor. Sürücü binaya otomobilini asarak ceza kesti. Vinç yardımıyla otomobilin binaya asıldığı anları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: Alanya Son Dakika Haberleri