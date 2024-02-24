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Alanya'da şaşırtan olay! Otomobilini binaya astı

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Alanya sokakları ilginç bir olaya tanıklık etti. Kazaya karıştığı otomobiline ceza veren sürücü binaya astı.

Alanya'da şaşırtan olay! Otomobilini binaya astı
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Alanya'da ilginç bir olay yaşandı. Görenler adeta gördüklerine inanamadı. Sürücü arabasını binaya astı. işte ayrıntılar...

İddiaya göre sürücü kazaya karıştığı otomobiline tüm faturayı kesmeye karar veriyor. Kimsenin aklına gelmeyen o ceza yönetimini gerçekleştiriyor. Sürücü binaya otomobilini asarak ceza kesti. Vinç yardımıyla otomobilin binaya asıldığı anları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Kaynak: Alanya Son Dakika Haberleri

# Karar

24 Şub 2024 - 14:08 - Gündem

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