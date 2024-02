Ümit Özdağ’dan çarpıcı Alanya yorumları: Alanya göçmenistan olmayacak

ALANYA Adliye Sarayı yanı, Parlayüksel Plaza'da saat 10.00'da gerçekleştirilen açılışa katılım yoğun oldu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Alanya için çarpıcı açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Daha çok insanlar Mersin’e Gaziantep’e, Kilis’e bakıyorlar ama Antalya’da, Alanya’da adeta dünyanın lunaparkı olmaya yöneliyor. Bir turizm merkezinden göçmen merkezi olmaya yöneliyor. Biz Antalya’da ve Alanya’da turist istiyoruz ama göçmen istemiyoruz. Gelsinler, otellerimizde kalsınlar, denizlerimizden, doğamızdan, tarihi yerlerimizden istifade etsinler ve vatanlarına geri dönsünler. Ama burada göçmen, sığınmacı, kaçak olarak kalmalarını istemiyoruz ve bunun için bu yerel seçimlerde eğer Zafer Partisi Alanya’da Tahsin Biner belediye başkanlığını kazanırsa 1 Nisan sabahı yapacağı ilk şey belediyenin kasasından sığınmacılara aktarılan paraları durdurmak ve bunu Alanyalılar için harcamaya başlamak olacak. Alanya’ya yurt dışından gelip ruhsatsız iş yeri açanların iş yerleri derhal kapatılacaktır. Burada esnaflığı Alanyalı Türkler yapacaktır. Başkası yapamaz. Bir Alanyalının 1 liraya satın aldığı belediye hizmetini bu insanlar bundan sonra 3 liraya alacaklar. Çünkü Alanyalı vergisini ödüyor, askere gidiyor, çocuğunu askere yolluyor ve buraya turist gibi gelen herkes, Alanya’nın misafiri olan herkes buranın altyapısına, inşasına katkı bulunmayan herkes yasalara da uygun bir şekilde Alanyalının ödediğinin üç katını ödeyecek” diye konuştu.



‘GENÇLİK İLE UYUŞTURUCU ARASINA SPOR DUVARI ÖRECEĞİZ’



Alanya Belediyesini kazandıkları taktirde uyuşturucu ile mücadele başlatacaklarını söyleyen Özdağ, “Alanya Belediyesi uyuşturucuya karşı da büyük bir mücadele başlatacak. Uyuşturucu bir tehdit olarak her geçen gün daha da gençliğin arasında yaylıyor. Buna bir ‘Dur’ diyeceğiz. Alanya Belediyesi zabıtaları uyuşturucu istihbaratı eğitiminde geçecekler. Emniyete anlık bilgi iletecekler. Ama aynı zamanda Alanya’nın her yerinde, her mahallesinde gençler için futbol sahaları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, kuracağız ve bunu belediyenin organize ettiği kulüplere dönüştürerek atanamayan genç öğretmen kardeşlerimizi de bu kulüplere atayarak gençlikle uyuşturucu arasına spor duvarını öreceğiz” ifadelerini kullandı



‘TEK SEÇENEK ZAFER PARTİSİ’



Alanyalıların Alanya’ya sahip çıkması için tek çarenin Zafer Parti olduğunu belirten Özdağ, “Şimdi Alanya ve Alanyalılar eğer şehirlerini kaybetmek istemiyorlarsa bu Alanya’ya ve Türkiye’ye yönelik milli kimliğimizi ortadan kaldıracak akının durmasını istiyorlarsa dedelerinden ve babalarından aldıkları Alanya’yı oğullarına ve kızlarına emanet edebilmek istiyorlarsa tek seçenek Zafer Partisi’dir. Bakınız bu ülkede ‘Sığınmacılardan çok rahatsızız’ diyorlar ama nerden belli. Nerden belli sığınmacılardan çok rahatız olduğunuz? A partisine, B partisine, C partisine oy verip sığınmacılardan rahatsızım diyorsan bunu kabul etmiyoruz. Sığınmacılardan rahatsız olan adam oyunu götürür Zafer Partisi’ne verir” şeklinde konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi