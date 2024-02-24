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Feci kaza! Dengesini kaybetmesi canına mal oldu

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Gaziantep'te besicilik yapan Mehmet Koçyiğit (46), çiftliğinin çatısından düşüp yaralandı. Koçyiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza! Dengesini kaybetmesi canına mal oldu mask
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Gaziantep'te yaşayan 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü. Koçyiğit, düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 13:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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