Feci kaza! Dengesini kaybetmesi canına mal oldu

Gaziantep'te yaşayan 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü. Koçyiğit, düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste tedaviye alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.