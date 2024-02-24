Alanya’da feci kazada yaralanmıştı! 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, 15 Şubat Perşembe günü Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı’nda meydana gelmişti. Kazada Serdar Oğuz yönetimindeki 34 DMF 768 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken 07 AKS 671 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle araç kamyonun altına girerken, yaralanan sürücü çığlık çığlığa yardım istemişti. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edilirken, araca sıkışan sürücünün araçtan çıkarılması için ekipler seferber olmuştu. Araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan Serdar Oğuz’un tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi