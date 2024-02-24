Korkunç kaza! 2 otomobil ve tır çarpıştı

Efeler'den Köşk ilçesi yönüne giden Ali İhsan Mete'nin (42) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce karşıdan gelen Gökhan Gedik (37) yönetimindeki tıra ardından da aynı istikamete giden Süleyman Çağatay Çoklutal (25) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada Mete'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Bayrak (38) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüleri Ali İhsan Mete ve Süleyman Çağatay Çoktutal ile Eda Çoktutal (30) olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA