- Asayiş

Korkunç kaza! 2 otomobil ve tır çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Aydın'ın Köşk İlçesinde 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! 2 otomobil ve tır çarpıştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Efeler'den Köşk ilçesi yönüne giden Ali İhsan Mete'nin (42) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce karşıdan gelen Gökhan Gedik (37) yönetimindeki tıra ardından da aynı istikamete giden Süleyman Çağatay Çoklutal (25) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada Mete'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Bayrak (38) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüleri Ali İhsan Mete ve Süleyman Çağatay Çoktutal ile Eda Çoktutal (30) olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Gelen, Soruşturma, ilgili, Otomobil, sevk, Jandarma

24 Şub 2024 - 13:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'daki ölümlü kavganın 11 şüphelisinden 3'ü tutuklandı mask
Alanya'daki ölümlü kavganın 11 şüphelisinden 3'ü tutuklandı
14 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı sayısı herkesi şoke etti mask
14 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı sayısı herkesi şoke etti
Kafes-46 operasyonuyla 3 organize suç örgütü çökertildi mask
Kafes-46 operasyonuyla 3 organize suç örgütü çökertildi
Kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı
AVM'de facianın eşiğinden dönüldü mask
AVM'de facianın eşiğinden dönüldü
'Dur' ihtarına uymadılar; bekçiye saldırdılar mask
'Dur' ihtarına uymadılar; bekçiye saldırdılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber