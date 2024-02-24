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Trafilte korku dolu anlar! Doğal gaz tankeri köprüde sıkıştı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde doğal gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı.

Trafilte korku dolu anlar! Doğal gaz tankeri köprüde sıkıştı mask
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Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya B. idaresindeki doğal gaz yüklü tanker, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki köprüye sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, tankeri sıkıştığı yerden çıkardı. Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# Polis, Soruşturma, ilgili

24 Şub 2024 - 12:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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