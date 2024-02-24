Antalya'da rezalet! Kimseye aldırış etmeden plajın ortasında cinsel lişkiye girdiler

Antalya'da herkesin pes dediği bir olay yaşandı. En popüler plajlardan biri Konyaaltı Sahili'nde bir çift kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler. Plajda güneşlenirken uygunsuz hal ve hareketleri çevredeki diğer vatandaşların çok tepkisini çekti. Görüntülerin de sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok tepkiyi de beraberinde getirdi. Görüntülere pek çok kişi 'yok artık', 'bu kadarı da olmaz' şeklinde yorum yağdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi