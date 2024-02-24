Alanya Müftülüğünden Berat Kandili özel programı

ALANYA Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “24 Şubat Cumartesi’yi(bugün) pazara bağlayan gece, her yıl gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat Kandili’ni idrak edecek olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat, arzularımızın, hevâ ve heveslerimizin, bencilliklerimizin etkisinden, nefsimizin esaretinden kurtulma gecesidir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı teyakkuzda olma bilincini diri tutma vaktidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.”

Geliniz bu bereketli zaman diliminde unuttuğumuz ve terk ettiğimiz sorumlulukları yeniden hatırlayalım. Dünyayı ahirete tercih eder hale gelmişsek en yakınlarımızdan dahi esirgediğimiz sevgi ve merhamet için tövbe edelim. Yetim ve öksüzleri, mazlum kardeşlerimizi yalnız bırakmışsak tövbe edelim. İhmal ettiğimiz kulluğumuzu gözden geçirelim. Hırpalanmış şu gönül dünyamızı dua, ibadet ve tefekkür ile taçlandıralım.

Günaha ve kötülüğe giden yollara set çekelim. İyiliğin egemen olduğu bir dünya için çaba gösterelim. Allah’ın rahmetinin bolca tecelli ettiği bu günleri en güzel şekilde değerlendirelim. Taatimizle, teslimiyetimizle, salih amellerimizle tövbelerimizi, istiğfarlarımızı yalnız O’na arz edelim. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan bir daha dönmemek üzere yüz çevirelim. Berat Kandili dolayısıyla Alanya Müftülüğümüz tarafından 24 Şubat 2024 Cumartesi günü akşam namazına müteakiben Alış Camii’nde “Berat Kandili Özel Programı” düzenlenecektir.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahi, kaside ve mevlid-i şerif okunacak, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından “Berat Kandili’nin Anlam ve Önemi” konulu sohbet irad edilip dualar edilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Berat Kandili’ni tebrik eder, Berat Kandili’nin İslâm âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz” denildi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi