Alanya'daki ölümlü kavganın 11 şüphelisinden 3'ü tutuklandı

GÜLLERPINARI Mahallesi'nde 20 Şubat Salı günü Ömer Karaman'ın öldürüldüğü, V.A.'nın yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan M.E., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından M.E., ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. M.E., ile suçluyu kayırmak suçundan 2 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla, 7'si de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.