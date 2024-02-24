- Asayiş

Alanya'daki ölümlü kavganın 11 şüphelisinden 3'ü tutuklandı

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Alanya’da otel işletmecisi Ömer Karaman'ın (42) öldürülmesi ve V.A.'nın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan M.E. ile 2 şüpheli tutuklandı

Alanya'daki ölümlü kavganın 11 şüphelisinden 3'ü tutuklandı mask
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GÜLLERPINARI Mahallesi'nde 20 Şubat Salı günü Ömer Karaman'ın öldürüldüğü, V.A.'nın yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan M.E., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından M.E., ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. M.E., ile suçluyu kayırmak suçundan 2 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla, 7'si de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 12:02 - Asayiş

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