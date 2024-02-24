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Alanya'da ekmeğin gramajı da fiyatı da değişti

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Alanya'da ekmeğin hem fiyatı hem de gramajı değişti. 210 gram ekmek 7.5 liradan satılırken bugünden itibaren 220 grama yükseltilen ekmeğin fiyatı ise 9 lira olarak belirlendi

Alanya'da ekmeğin gramajı da fiyatı da değişti mask
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ALANYALI fırıncıların talebi üzerine Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (AESOB) düzenlenen toplantıda ekmeğin yeni fiyatı belirlendi. Karara göre 210 gram olan ekmeğin gramajı 10 gram arttırılarak 220 grama çıkarıldı. 7,5 lira olan ekmek fiyatı ise 9 lira olarak belirlendi. Bugün itibari ile zamlı tarife Alanya’da uygulanmaya başlandı. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

24 Şub 2024 - 11:10 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

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