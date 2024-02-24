Alanya'da ekmeğin gramajı da fiyatı da değişti

ALANYALI fırıncıların talebi üzerine Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (AESOB) düzenlenen toplantıda ekmeğin yeni fiyatı belirlendi. Karara göre 210 gram olan ekmeğin gramajı 10 gram arttırılarak 220 grama çıkarıldı. 7,5 lira olan ekmek fiyatı ise 9 lira olarak belirlendi. Bugün itibari ile zamlı tarife Alanya’da uygulanmaya başlandı. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi