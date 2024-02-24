Hastaneye tıbbi cihaz alımı yapılacak

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Antalya Şehir Hastanesi Başhekimliği düzenleyeceği ihale ile tıbbi cihaz alımı yapacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale 15 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi