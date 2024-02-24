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Hastaneye tıbbi cihaz alımı yapılacak

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Antalya Şehir Hastanesi Başhekimliği düzenleyeceği ihale ile tıbbi cihaz alımı yapacak

Hastaneye tıbbi cihaz alımı yapılacak mask
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ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Antalya Şehir Hastanesi Başhekimliği düzenleyeceği ihale ile tıbbi cihaz alımı yapacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale 15 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, Antalya, 2024

24 Şub 2024 - 11:07 - Ekonomi

Mahreç  Mazluma Göktaş

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