AÜ temizlik malzemesi alacak

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Akdeniz Üniversitesi düzenleyeceği ihale ile temizlik sarf malzemesi satın alacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale 19 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)







Kaynak: Haber Merkezi