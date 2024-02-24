Alanya’da mahkemeden satılık tarla

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Alanya’nın Soğukpınar Mahallesi’nde bulunan 7 bin 933 metrekare genişliğindeki tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli, 5 milyon 553 bin TL olan taşınmazın satışı 28 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi