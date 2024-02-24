- Ekonomi

Alanya’da mahkemeden satılık tarla

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Alanya’nın Soğukpınar Mahallesi’nde bulunan 7 bin 933 metrekare genişliğindeki tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı

24 Şub 2024 - 11:03 - Ekonomi

Mahreç  Mazluma Göktaş

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