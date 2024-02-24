- Ekonomi

Emekli promosyonlarında müjde Garanti BBVA'dan geldi. Bunu duyan bankaya koşuyor

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Emeklileri sevindirecek bir gelişme de Garanti BBVA'dan geldi. Emekli promosyonlarının güncelleyen bankanın yeni kampanyasını duyan emekliler bankaya koşa koşa gitmeye başladı. İşte ayrıntılar...

Emekli promosyonlarında müjde Garanti BBVA'dan geldi. Bunu duyan bankaya koşuyor mask
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Emekli promosyon rakamları milyonlarca emekli vatandaş tarafından takip edilen konuların başında geliyor. İşte Garanti BBVA cephesinden de güzel haber geldi. Emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyuran Garanti BBVA'nın yeni kampanyasını duyan soluğu bankada almaya başladı...

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir. 

İLK 3 İŞ İÇİNDE PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILIYOR


Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.

Kaynak: Haber Merkezi

# garanti, günü, 2024, Emekli

24 Şub 2024 - 10:25 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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