Cinsiyet değiştiren ünlü isim şimdi de six pack ameliyatı oldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz geçirdiği değişim ve aldığı radikal kararla herkesi şoke etmişti. Erkek bedenine kavuşan ve vücudunu daha da değiştirmek isteyen Doğrusöz, bu işi sporla yapamayınca ameliyatla six pack yaptırmaya karar verdi.
SON HALİ MERAK KONUSU OLDU
Eski yarışmacı spor yapmasına rağmen hayallerindeki gibi kusursuz six pack yapamayınca doktordan yardım istedi. Ameliyat öncesi paylaşım yapan Doğrusöz'ün son hali merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.