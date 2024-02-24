Cinsiyet değiştiren ünlü isim şimdi de six pack ameliyatı oldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz geçirdiği değişim ve aldığı radikal kararla herkesi şoke etmişti. Erkek bedenine kavuşan ve vücudunu daha da değiştirmek isteyen Doğrusöz, bu işi sporla yapamayınca ameliyatla six pack yaptırmaya karar verdi.

SON HALİ MERAK KONUSU OLDU

Eski yarışmacı spor yapmasına rağmen hayallerindeki gibi kusursuz six pack yapamayınca doktordan yardım istedi. Ameliyat öncesi paylaşım yapan Doğrusöz'ün son hali merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi