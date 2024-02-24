14 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı sayısı herkesi şoke etti

A.G. alışveriş bahanesiyle girdiği markette hırsızlık yaptı. Polis tarafından her defasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan A.G., son olarak Yaşar Kemal Caddesi'ndeki mağazaya girdi. A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu.

BU KEZ TUTUKLANDI

Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığını ortaya çıkardı. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA