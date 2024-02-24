24 Şub 2024 - 09:55- Asayiş G:

14 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı sayısı herkesi şoke etti

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Diyarbakır'da farklı tarihlerde mağazalardan ve mağdurların üzerinden yankesicilikle çok sayıda hırsızlık yapan ve her seferinde yakalanıp adliyeden serbest bırakılan A.G. (14), 50'nci suçunda da yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.G bu kez tutuklandı.

14 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı sayısı herkesi şoke etti mask
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A.G. alışveriş bahanesiyle girdiği markette hırsızlık yaptı. Polis tarafından her defasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan A.G., son olarak Yaşar Kemal Caddesi'ndeki mağazaya girdi. A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu.

BU KEZ TUTUKLANDI

Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.  Polis, 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığını ortaya çıkardı. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA

# Son, Polis

24 Şub 2024 - 09:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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