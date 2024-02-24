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Kafes-46 operasyonuyla 3 organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kafes-46 operasyonuyla 3 organize suç örgütü çökertildi mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da faaliyet yürüten 3 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Kafes-46' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

3 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada; Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in elebaşları olduğu 3 organize suç örgütü çökertildi. Bülent Çetkin ve Osman Deliçay'ın içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 15 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek ve 1 kalem şeklinde suikast tabancası ile çok sayıda çelik yeleğe el koyuldu.

HARAÇ KESME; KASTEN YARALAMA...

Resmi yollardan ortak oldukları işletmelerde, ortaklarını tehdit ederek el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan kişiler hakkında karar verip karşılığında para talep ettikleri, şiddet ve cebir yoluyla tahsilatçılık yaptıkları, silahla kasten yaralama ve haraç kesme eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Sosyal, Karar, Para, Bursa

24 Şub 2024 - 09:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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