- Magazin

Arda Turan'ın eşi bu kez de terliklerinin fiyatıyla gündeme oturdu

ABONE OL Google News Sayfamız

4000 pound yani yaklaşık 93 bin liralık hırkayla tepkilerin odağına yerleşen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan şimdi de terlikleriyle gündeme oturdu.

Arda Turan'ın eşi bu kez de terliklerinin fiyatıyla gündeme oturdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Aslıhan Doğan Turan, pahalı zevkleriyle pek çok eleştiriye maruz kalarak zaman zaman sosyal medyada gündeme oturuyor. Bir moda programında jüri üyeliği yaptığı sırada 4000 pound olduğunu açıkladığı hırkasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Turan'ın hırkası o dönem 93 bin lira ediyordu. Hırkasının evladiyelik olduğunu söylese de fiyata gelen tepkilerden kurtulamamıştı. 

42 BİN LİRALIK TERLİK

Ünlü isim şimdi de gelinlik koleksiyonu davetine katıldığı tarzıyla eleştiri oklarını kendine çekti. Siyahlar içinde davete katılan Aslıhan Doğan Turan'ın tüylü terlikleri sosyal medyada alay konusu oldu. Terliklerin fiyatının 42 bin lira olduğu iddia edildi.

Arda Turan'ın eşi bu kez de terliklerinin fiyatıyla gündeme oturdu

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Gelen

24 Şub 2024 - 09:39 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dilan Polat'tan aylar sonra ilk paylaşım geldi! mask
Dilan Polat'tan aylar sonra ilk paylaşım geldi!
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in Çeşme'deki yeni evi gündem oldu! mask
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in Çeşme'deki yeni evi gündem oldu!
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı mask
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş nişanlandı
Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! mask
Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu!
Transparan elbisesiyle yürekleri hoplattı mask
Transparan elbisesiyle yürekleri hoplattı
Yoğun bakıma alınan Turabi'den flaş açıklama mask
Yoğun bakıma alınan Turabi'den flaş açıklama
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber