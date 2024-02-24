Arda Turan'ın eşi bu kez de terliklerinin fiyatıyla gündeme oturdu

Aslıhan Doğan Turan, pahalı zevkleriyle pek çok eleştiriye maruz kalarak zaman zaman sosyal medyada gündeme oturuyor. Bir moda programında jüri üyeliği yaptığı sırada 4000 pound olduğunu açıkladığı hırkasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Turan'ın hırkası o dönem 93 bin lira ediyordu. Hırkasının evladiyelik olduğunu söylese de fiyata gelen tepkilerden kurtulamamıştı.
42 BİN LİRALIK TERLİK
Ünlü isim şimdi de gelinlik koleksiyonu davetine katıldığı tarzıyla eleştiri oklarını kendine çekti. Siyahlar içinde davete katılan Aslıhan Doğan Turan'ın tüylü terlikleri sosyal medyada alay konusu oldu. Terliklerin fiyatının 42 bin lira olduğu iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.