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Antalya ve Alanyalı kiracılar: Belgeyi istemeyi unutmayın

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Ekonomik sıkıntıların etkileri kira fiyatlarına yansımaya başladı. Bu durum ev sahibi-kiracı arasında gerginliğe de sebep oluyor. Peki bu durumda ev sahibi ve kiracı nasıl bir yol izlemeli? İşte ayrıntılar...

Antalya ve Alanyalı kiracılar: Belgeyi istemeyi unutmayın mask
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Kiracı olmanın da ev sahibi olmanın da şu dönemde kendi içinde zorlukları ortaya çıkmaya başladı. İşte en çok merak edilen konular hakkında doğru bilgileri sizin için derledik. 

En çok merak edilen konuların başında ev sahibinin ara zam yapıp yapamayacağı geliyor. 1 Temmuz 2024'e kadar konut kiralarında artış oranı %25 olarak kabul edildiği için ara zam yapamaz.

Kiracıların en çok başına gelen durum ise ev sahibinin kendisinin oturacağını söyleyerek evden kiracıyı çıkarması. 30 gün önce yazılı bir ihtar çekerek ve o evde oturmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiği takdirde kiracısını çıkartabilir.

Kafaların çokça karıştığı bir diğer konu ise 5 yılı dolduran kiracının gerekçesiz tahliye durumu. Ancak bilinenin aksine 5 yılı dolduran kiracı gerekçesiz bir şekilde tahliye edilemez. 

Ev sahibi kirayı elden ödemeyi talep edebilir. Ancak bu durumda kiracının dikkat etmesi gereken bir durum var. Kesinlikle ödemesini kanıtlamak için ödeme belgesini almayı unutmamalı. 

Depozito bedeli evin kiracının 3 katını geçmemesi gerekir. Depozito kiracı çıkarken kendisine teslim edilmelidir. 

Kaynak: Haber Merkezi

# 1 Temmuz, 2024, Gelen

24 Şub 2024 - 09:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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