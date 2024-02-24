Antalya ve Alanyalı kiracılar: Belgeyi istemeyi unutmayın

Kiracı olmanın da ev sahibi olmanın da şu dönemde kendi içinde zorlukları ortaya çıkmaya başladı. İşte en çok merak edilen konular hakkında doğru bilgileri sizin için derledik.

En çok merak edilen konuların başında ev sahibinin ara zam yapıp yapamayacağı geliyor. 1 Temmuz 2024'e kadar konut kiralarında artış oranı %25 olarak kabul edildiği için ara zam yapamaz.

Kiracıların en çok başına gelen durum ise ev sahibinin kendisinin oturacağını söyleyerek evden kiracıyı çıkarması. 30 gün önce yazılı bir ihtar çekerek ve o evde oturmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiği takdirde kiracısını çıkartabilir.

Kafaların çokça karıştığı bir diğer konu ise 5 yılı dolduran kiracının gerekçesiz tahliye durumu. Ancak bilinenin aksine 5 yılı dolduran kiracı gerekçesiz bir şekilde tahliye edilemez.

Ev sahibi kirayı elden ödemeyi talep edebilir. Ancak bu durumda kiracının dikkat etmesi gereken bir durum var. Kesinlikle ödemesini kanıtlamak için ödeme belgesini almayı unutmamalı.

Depozito bedeli evin kiracının 3 katını geçmemesi gerekir. Depozito kiracı çıkarken kendisine teslim edilmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi