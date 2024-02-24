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Kerimcan Durmaz herkesi şoke etti

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yeni imajıyla adeta herkesi şoke etti. Sakal bırakan ve konuşmasını da değiştiren Durmaz yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerimcan Durmaz herkesi şoke etti mask
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yaptığı imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü. Sakal bırakan ve konuşmasını değiştiren Durmaz yeni imajıyla poz verip sosyal medya hesabından paylaştı.

'RACON' KESMİŞTİ

Durmaz, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Moda'da racon keserek herkesi şoke etmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Durmaz'a pek çok yorum da gelmişti.

Sakal bıraktığı pozuna Durmaz,  "Selamünaleyküm" notunu düştü. Durmaz'ın bu gönderisi sosyal medyada olay yarattı. 

Kerimcan Durmaz herkesi şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

24 Şub 2024 - 08:57 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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