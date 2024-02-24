Kerimcan Durmaz herkesi şoke etti

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yaptığı imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü. Sakal bırakan ve konuşmasını değiştiren Durmaz yeni imajıyla poz verip sosyal medya hesabından paylaştı.

'RACON' KESMİŞTİ

Durmaz, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Moda'da racon keserek herkesi şoke etmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Durmaz'a pek çok yorum da gelmişti.

Sakal bıraktığı pozuna Durmaz, "Selamünaleyküm" notunu düştü. Durmaz'ın bu gönderisi sosyal medyada olay yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi