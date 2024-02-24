Kerimcan Durmaz herkesi şoke etti

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yaptığı imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü. Sakal bırakan ve konuşmasını değiştiren Durmaz yeni imajıyla poz verip sosyal medya hesabından paylaştı.
'RACON' KESMİŞTİ
Durmaz, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Moda'da racon keserek herkesi şoke etmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Durmaz'a pek çok yorum da gelmişti.
Sakal bıraktığı pozuna Durmaz, "Selamünaleyküm" notunu düştü. Durmaz'ın bu gönderisi sosyal medyada olay yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.