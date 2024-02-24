Şok olay! Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

Corinthians'ın U20 takımında forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile ilişkiye girdiği sırada fenalaştı. Olay üzerine genç futbolcu sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının defalarca kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Livia hayatını kaybetti.

AİLE VE YAKINLARI ŞOKE OLDU





Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının beklenmeyen ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Kaynak: Haber Merkezi