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Şok olay! Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

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Brezilya ekibi Corinthians'ın U20 takımında forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun kız arkadaşı cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Şok olay! Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti mask
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Corinthians'ın U20 takımında forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile  ilişkiye girdiği sırada fenalaştı. Olay üzerine genç futbolcu sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının defalarca kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Livia hayatını kaybetti. 

AİLE VE YAKINLARI ŞOKE OLDU

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının beklenmeyen ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. 

Kaynak: Haber Merkezi

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24 Şub 2024 - 08:39 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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