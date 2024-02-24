Şok olay! Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

Corinthians'ın U20 takımında forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile ilişkiye girdiği sırada fenalaştı. Olay üzerine genç futbolcu sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının defalarca kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Livia hayatını kaybetti.
AİLE VE YAKINLARI ŞOKE OLDU
Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının beklenmeyen ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.