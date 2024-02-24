Ünlü oyuncu, rapçiyle olan aşkını ilan etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile şöhretin kapılarını aralayan Nilsu Berfin Aktaş, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik ile olan evliliğini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Boşandıktan sonra sessizliğini koruyan Aktaş adeta kabuğuna çekilmişti.

'YENGENİZLE DUMP'

Yakın zamanda sessizliğini bozan Aktaş, Blok3 ile ilişkini sosyal medyadan ilan etti. Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın sosyal medya hesabından Nilsu Berfin Aktaş ile pozlarını 'Yengenizle dump' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi