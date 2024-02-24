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Ünlü oyuncu, rapçiyle olan aşkını ilan etti

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Son günlerde yıldızı parlayan isimlerden olan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Blok3 ismiyle bilinen Hakan Aydın ile aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu, rapçiyle olan aşkını ilan etti mask
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile şöhretin kapılarını aralayan Nilsu Berfin Aktaş, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik ile olan evliliğini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Boşandıktan sonra sessizliğini koruyan Aktaş adeta kabuğuna çekilmişti. 

'YENGENİZLE DUMP'

Yakın zamanda sessizliğini bozan Aktaş, Blok3 ile ilişkini sosyal medyadan ilan etti. Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın sosyal medya hesabından Nilsu Berfin Aktaş ile pozlarını 'Yengenizle dump' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, rapçiyle olan aşkını ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, sonra

24 Şub 2024 - 08:25 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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