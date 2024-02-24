Kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı

Kocaeli'de Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolunda Safiye Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Safiye Ç. ile araçtaki 1'i bebek 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki trafik akışı aracın çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.