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Kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı mask
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Kocaeli'de Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolunda Safiye Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Safiye Ç. ile araçtaki 1'i bebek 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki trafik akışı aracın çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: DHA

# Bebek, Polis, Otomobil, kaza, kişi

24 Şub 2024 - 08:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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