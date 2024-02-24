AVM'de facianın eşiğinden dönüldü

AVM içerisinde bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, AVM içerisinde yaklaşık bir saat duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Yangını çıktığı saatlerde AVM'nin kapalı olması olası bir facianın önüne geçerken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.