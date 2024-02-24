- Asayiş

AVM'de facianın eşiğinden dönüldü

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Maltepe'de bir AVM'nin içerisinden bulunan çocuk oyun alanında yangın çıktı. AVM'nin kapalı olduğu saatlerde olayın yaşanması olası bir facianın önüne geçti.

AVM'de facianın eşiğinden dönüldü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AVM içerisinde bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, AVM içerisinde yaklaşık bir saat duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Yangını çıktığı saatlerde AVM'nin kapalı olması olası bir facianın önüne geçerken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA

# Saat, ilgili, Polis, çocuk, sevk, afad

24 Şub 2024 - 08:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Okul çevrelerinde sıkı denetim mask
Okul çevrelerinde sıkı denetim
Eski eşini TikTok'ta yayın açtığını gören adam cinnet geçirdi; keserle saldırdı mask
Eski eşini TikTok'ta yayın açtığını gören adam cinnet geçirdi; keserle saldırdı
Alanyalı otel işletmecisi kavgada öldürülmüştü; şüpheliler gözaltına alındı mask
Alanyalı otel işletmecisi kavgada öldürülmüştü; şüpheliler gözaltına alındı
Alanya'da korkunç olay: 4. kattan düştü mask
Alanya'da korkunç olay: 4. kattan düştü
Antalya'dan sonra şimdi de Kıbrıs...Sahillerde cansız beden sayısı artıyor mask
Antalya'dan sonra şimdi de Kıbrıs...Sahillerde cansız beden sayısı artıyor
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken kurşun yağmuruna tutuldu mask
Otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken kurşun yağmuruna tutuldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber