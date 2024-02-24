- Asayiş

'Dur' ihtarına uymadılar; bekçiye saldırdılar

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İstanbul Kağıthane'de devriye gezen bekçiler şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu.İhtara uymayan 2 kişi kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaraladı.

'Dur' ihtarına uymadılar; bekçiye saldırdılar mask
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Gece saatlerinde devriye gezen bekçiler, şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli 2 kişi ihtara uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada bekçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 bekçi yararlanırken saldırganlardan biri olay yerinde yakalandı. Diğer saldırgan ise saklandığı sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralı bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel harekat polisleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 07:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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