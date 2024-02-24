Aracını tamir etmek isterken hayatını kaybetti

Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten yönetimindeki otomobilin arıza yapması nedeniyle sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurdu. Sürücü Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki tır, otomobile çarptı.
ŞÖFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazada, tır ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen alkollü olduğu öğrenilen tır şoförü A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.