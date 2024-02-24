- Asayiş

Aracını tamir etmek isterken hayatını kaybetti

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Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda arızanan ve emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile tır çarptı. Korkunç kazada aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28) otomobil ile tır arasında kalarak hayatını kaybetti.

Aracını tamir etmek isterken hayatını kaybetti mask
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Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten yönetimindeki otomobilin arıza yapması nedeniyle sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurdu. Sürücü Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki tır, otomobile çarptı.

ŞÖFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada, tır ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen alkollü olduğu öğrenilen tır şoförü A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla  ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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24 Şub 2024 - 07:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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