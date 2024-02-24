Aracını tamir etmek isterken hayatını kaybetti

Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten yönetimindeki otomobilin arıza yapması nedeniyle sürücü, emniyet şeridinde aracı durdurdu. Sürücü Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki tır, otomobile çarptı.

ŞÖFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada, tır ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen alkollü olduğu öğrenilen tır şoförü A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA