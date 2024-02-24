Gmail kapanıyor mu? Google'dan yanıt gecikmedi

Gmail'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gmail burada kalmaya devam edecek" şeklinde açıklama geldi.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir iddiaya göre, Google'ın Gmail kullanıcılarına 1 Ağustos'ta mail uygulamasını kapatacağına dair bir uyarı maili gönderdiği öne sürüldü. Ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Söz konusu uyarı mailinin, aslında geçen yıl yayınlanan ve kullanıcılara Gmail'in Temel HTML görünümünün kaldırılacağı hususunda bilgilendirme yapan bir bildirimin Photoshop ile manipüle edilmiş bir versiyonu olduğu belirlendi.

Gmail'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile birlikte, Gmail'in kapatılacağına dair söylentilerin doğru olmadığı net bir şekilde ortaya konmuş oldu. Google, kullanıcıların güvenli ve kesintisiz bir şekilde Gmail'i kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Kamu Son Haber