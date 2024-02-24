THY genç personel alacak

Havayolu firması THY, genç yetenekler için istihdam kapılarını aralıyor. Lisans eğitimlerinin son sınıflarında yer alan öğrencilere özel Take-Off 101 Programı, dünya çapında tanınan bir markada part-time çalışma şansı sunuyor.

ADAYLARIN KARŞILAMASI GEREKEN KOŞULLAR:

TC vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak

1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az 4 yıllık üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak

2025 yılında mezun olabilecek durumda olmak

Not ortalaması en az 65 ya da 2,50 olması

Haftada en fazla 30 saat olmak üzere, İstanbul'daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı çalışabilme

Adli Sicilin temiz olması

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Başvuruların son tarihi 10 Mart olarak belirlenmiştir.

THY, LİSANS SON SINIF VE YENİ MEZUNLAR İÇİN KARİYER FIRSATI SUNUYOR

Türk Hava Yolları, son sınıf lisans öğrencileri ve yeni mezunlar için yepyeni bir fırsat sunuyor. Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri hedefliyor. Mevcut program kapsamında, Türk Hava Yolları’na katılmak isteyen adaylardan belirli şartlar aranıyor.

Başvuracak adayların TC vatandaşı veya mavi kart sahibi olmaları, belirli bir yaş aralığında doğmuş olmaları, lisans son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olmaları bekleniyor. Adayların ayrıca belirli bir not ortalamasına sahip olmaları, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve adli sicil kaydı bulunmamaları gerekiyor. Başvurular için son tarih 10 Mart 2024 olarak belirlendi. Detaylı bilgi ve başvuru için Türk Hava Yolları kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Kamu Son Haber